Scontro sulla Mottaziana tra due auto due feriti
Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada provinciale 11, tra Borgonovo e Mottaziana. L’incidente è avvenuto nei pressi del caseificio sociale, coinvolgendo una Fiat Panda e una Mini Countryman. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso due persone rimaste ferite nell’incidente. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità.
Scontro tra due auto lungo la strada provinciale 11, tra Borgonovo e Mottaziana. All’altezza del caseificio sociale è avvenuto l’incidente tra una Fiat Panda e una Mini Countryman. Ferite le due automobiliste coinvolte, soccorse dall’ambulanza della Pubblica Assistenza Castello, dall’ambulanza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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