Scontro sulla Mottaziana tra due auto due feriti

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada provinciale 11, tra Borgonovo e Mottaziana. L’incidente è avvenuto nei pressi del caseificio sociale, coinvolgendo una Fiat Panda e una Mini Countryman. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso due persone rimaste ferite nell’incidente. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e gestendo la viabilità.