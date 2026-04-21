Oggi, intorno alle 13, si è verificato un incidente lungo la Sp103 Cassanese a Vignate, nel Milanese. Un pullman e un camion sono entrati in collisione, causando il ferimento di cinque persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di soccorso e i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta parzialmente chiusa durante le operazioni di emergenza.

Vignate (Milano), 21 aprile 2026 – Paura, oggi verso le 13, lungo la Sp103 Cassanese all’altezza di Vignate, nel Milanese, per un incidente stradale. A rimanere coinvolti nello schianto sono stati un pullman e un mezzo pesante. Cinque le persone ferite, di età compresa tra i 49 e i 60 anni. https:www.ilgiorno.itvideoincidente-cassanese-video-gjs5km5k Dopo lo scontro è stata immediata la chiamata ai soccorsi, che sono arrivati sul posto con un’auto medica, tre ambulanze e un elicottero. I feriti sono stati trasportati in ospedale, in codice giallo: nessuno è in pericolo di vita. VIGNATE - 21-04-2026 - SP CASSANESE - INCIDENTE STRADALE -...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Vignate, scontro tra un pullman e un camion lungo la Cassanese: cinque feriti

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