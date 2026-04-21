Il Ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo per esprimere una protesta ufficiale in seguito alle dichiarazioni offensive rivolte dal conduttore televisivo russo alla Presidente del Consiglio italiana. Le parole di Solovyev sono state considerate gravi e inappropriate, portando alla richiesta di chiarimenti da parte delle autorità italiane. La situazione ha suscitato reazioni nel governo e tra le istituzioni italiane.

Il Ministero degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo Paramonov per presentare una protesta ufficiale in seguito alle pesanti offese rivolte dal conduttore televisivo Vladimir Solovyev alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’episodio, avvenuto durante la trasmissione russa Polnyj Kontakt, ha il giornalista utilizzare termini volgari e dispregiativi nei confronti della guida del governo italiano, definendola una cattiva donnuccia, un’idiota patentata e una fascista, oltre a utilizzare un gioco di parole offensivo riferito al suo cognome. La reazione delle istituzioni italiane tra fermezza diplomatica e vicinanza politica. L’attacco verbale lanciato da Solovyev ha scatenato una risposta immediata dai vertici dello Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro Roma-Mosca: l’Italia protesta per gli insulti a Meloni

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