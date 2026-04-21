Scontri dopo Italia-Israele a Udine | accordo su patteggiamento per due arrestati

Dopo gli incidenti scoppiati a Udine durante la partita tra Italia e Israele, due persone arrestate sono state coinvolte in un patteggiamento. A distanza di mesi dall’evento, le autorità hanno raggiunto un accordo con i due arrestati, che avevano partecipato ai disordini verificatisi quella sera. La partita si era svolta senza incidenti diretti all’interno dello stadio, ma la tensione si era trasferita nelle strade della città.

A distanza di mesi dalla serata ad alta tensione, la partita tra Italia e Israele, giocata a Udine lo scorso ottobre, due delle persone arrestate subito dopo i disordini hanno chiesto il patteggiamento, raggiungendo un accordo con il pubblico ministero per una pena di un anno, con sospensione condizionale. Il giudice per l’udienza preliminare si è riservato la decisione finale. I due imputati, residenti rispettivamente in provincia di Udine e di Belluno, erano accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, reato contestato per le tensioni con le forze dell’ordine durante le fasi più concitate della serata. Nell’ambito dell’accordo, hanno versato anche una somma di denaro come risarcimento simbolico: destinatari il Comune di Udine e un fondo della polizia, inizialmente individuata come parte offesa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontri dopo Italia-Israele a Udine: accordo su patteggiamento per due arrestati Notizie correlate Due ultras arrestati dopo Carrarese Spezia per gli scontri con la poliziaLa Spezia, 8 aprile 2026 - Tensione e violenza al termine di Carrarese-Spezia, lunedì 6 aprile, quando un gruppo di circa cinquanta ultras spezzini... Scontri a Torino: due arrestati con obbligo di firma, uno ai domiciliari dopo il blitzA Torino, il 31 gennaio 2026, il cielo grigio della città si è incendiato di fumo e urla. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Israele, convocato ambasciatore italiano dopo parole Tajani su Libano; L’Italia ha sospeso l’accordo di cooperazione militare con Israele; Italia-Israele: le reazioni della politica dopo l’annuncio di Meloni; Scontri per Italia-Israele, i due arrestati concordano il patteggiamento. Scontri per Italia-Israele, i due arrestati concordano il patteggiamentoI due arrestati in seguito agli scontri in occasione della partita Italia-Israele, disputata a Udine lo scorso ottobre, hanno chiesto il patteggiamento, concordando con il pubblico ministero la pena d ... ansa.it Scontri Italia-Israele: chiesto il patteggiamento per i due arrestatiGli imputati, tra i quali un bujese, hanno concordato con il pubblico ministero la pena di un anno di reclusione con la concessione della sospensione condizionale. Lettera di scuse e risarcimento simb ... rainews.it Scontri per Italia-Israele, i due arrestati concordano il patteggiamento. Verseranno un risarcimento al Comune di Udine e a un fondo della polizia I due arrestati in seguito agli scontri in occasione della partita Italia-Israele, disputata a Udine lo scorso ottobre, h - facebook.com facebook Italia e Germania bloccano lo stop all'Accordo Ue-Israele. Tajani: «Meglio sanzioni individuali ai coloni violenti» x.com