Scontri a Torino | due arrestati con obbligo di firma uno ai domiciliari dopo il blitz

A Torino, nella giornata del 31 gennaio, la città si è trovata al centro di violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti. La protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è degenerata in caos, con persone che hanno bloccato corso Vittorio Emanuele e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Due persone sono state arrestate, una con obbligo di firma e un’altra ai domiciliari. La situazione resta tesa, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza.

A Torino, il 31 gennaio 2026, il cielo grigio della città si è incendiato di fumo e urla. Un corteo di centinaia di persone, sceso dal quartiere San Salvario verso il centro, ha bloccato corso Vittorio Emanuele, scendendo in strada per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, un luogo che da anni è simbolo di resistenza civile e autogestione. Le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, hanno risposto con cariche e lancio di lacrimogeni. Nella confusione, si sono verificati scontri violenti: pietre, bottiglie, fumogeni. E poi, il silenzio improvviso. Un’ora dopo l’inizio del disordine, alle 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontri a Torino: due arrestati con obbligo di firma, uno ai domiciliari dopo il blitz Approfondimenti su Torino Scontri Scontri Torino, la decisione del gip: due scarcerati ma con obbligo di firma Durante le proteste a Torino, il gip ha deciso di scarcerare due delle persone arrestate. Scontri e devastazione Askatasuna, scarcerati gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi di firma #Askatasuna- Torino || Sono stati scarcerati oggi i tre uomini arrestati a Torino durante gli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello. Scontri di Torino, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firmaDecisione del GIP, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma: sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale Oggi le comunicazioni del ministro dell'Interno al Senato (ANSA) ... ansa.it Scontri per Askatasuna: il gip libera due manifestantiObbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. Disposta la misura degli arresti domiciliari, solo per lesioni ma non per rapina, per il 22enne Angelo Simionato. La procura aveva chiesto per ... msn.com La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook L’ex prefetto Achille Serra, sugli scontri di Torino: «In 40 anni non ho mai visto eppure ne ho viste di cose e di scontri ne ho visti tanti, mi creda, picchiare un poliziotto con un martello. Questa è una cosa da terrorista» #ottoemezzo x.com

