La Lega Vda ha presentato tre emendamenti al bilancio regionale 20262028, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla crisi energetica e alle difficoltà abitative. Tra le proposte ci sono sconti sulla benzina, interventi riguardanti le garanzie sugli affitti e misure di microcredito. Questi interventi puntano a offrire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le difficoltà attuali.

La Lega Vda ha presentato tre emendamenti decisivi per la variazione del bilancio regionale 20262028, puntando a mitigare l’impatto della crisi energetica e delle difficoltà abitative attraverso interventi diretti su carburanti, affitti e microcredito. Il pacchetto di misure, che sarà discusso domani in Consiglio Valle, mira a rispondere alle urgenze economiche attuali tramite stanziamenti mirati che toccano sia il potere d’acquisto dei residenti che la stabilità dei contratti di locazione. Interventi mirati sul costo della vita e sulla tutela abitativa. Il primo pilastro della proposta riguarda il sostegno alla mobilità dei residenti valdostani, con un impegno finanziario di 15 milioni di euro distribuito nell’arco di tre anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti benzina e garanzie affitti: il piano della Lega per il bilancio

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