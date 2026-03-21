La misura sulle accise sulla benzina, introdotta temporaneamente, ha suscitato diverse reazioni nel settore e tra i consumatori. La sospensione delle tasse si traduce in un calo dei prezzi alla pompa, anche se la durata dell'agevolazione rimane ancora incerta. Le autorità hanno annunciato che la decisione è limitata nel tempo, senza indicare una data precisa di fine.

Che dire della risposta del governo all’aumento del prezzo dei carburanti (costo: più di mezzo miliardo) e, in particolare, del taglio delle accise? Ne do una valutazione dal punto di vista puramente economico. Ieri la Banca Centrale Europea ha indicato che gli interventi di sostegno all’economia, da prendere in caso di necessità, devono essere mirati e temporanei. È una prescrizione standard. Per esempio, durante la crisi energetica del 2022, anche la Commissione Europea aveva indicato gli stessi criteri, peraltro di buon senso: misure temporanee (per non appesantire i conti pubblici in via prolungata), mirate (per aiutare chi è davvero in difficoltà) e necessarie (per riservare le risorse a quando sono davvero urgenti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Prezzi e sconti, il paradosso della benzina: la misura sulle accise, punto per punto

Articoli correlati

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributoreDal 5 gennaio 2026, per la prima volta in tre anni, fare il pieno di diesel costa più che fare il pieno di benzina.

Il governo e il «fronte economico»: «Valutiamo l'introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina»«Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione».

Carburanti: perché la Svizzera è “a secco” di convenienza | Patti Chiari |RSI Info

Contenuti e approfondimenti su Prezzi e sconti il paradosso della...

Temi più discussi: Prezzi e sconti, il paradosso della benzina: analisi della misura del governo sulle accise, punto per punto; Scope elettriche lavapavimenti di marca a prezzi folli: Dreame e Tineco con sconti enormi, da 149€ a modelli top quasi dimezzati; Carburanti, i prezzi di benzina e diesel dopo intervento governo. Dati; È il giorno giusto per comprare una CPU AMD: prezzi incredibili tra sconti, coupon e cashback.

Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone 16 e sconti all'80%: le offerte di oggiDall'iPhone 16 al minimo storico fino agli elettrodomestici con sconti al 70%: scopri le migliori offerte di oggi disponibili su Amazon. libero.it

Amazon Haul: sconti fino al 40%, ecco come funziona la promo progressivaSu Amazon Haul è attiva una promozione con sconto progressivo: si parte dal 20% e si arriva fino al 40% al superamento di determinate soglie di spesa. Un'occasione interessante per risparmiare ancora ... hwupgrade.it

Trump teme i prezzi. Tolte sanzioni per l'acquisto di petrolio iraniano via mare x.com

Marco Casario, esperto in finanza personale e investimenti, ci spiega come comportarci in questo periodo complicato, tra prezzi che aumentano senza controllo e paure per il futuro facebook