Il governo ha introdotto una misura temporanea sulle accise sulla benzina, con l’obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. La decisione riguarda un intervento che, al momento, non ha ancora una durata definita e potrebbe essere prorogata o meno nel prossimo futuro. La misura interessa i prezzi finali della benzina e si applica in modo specifico alle accise, senza altre modifiche alle tasse o ai regolamenti in vigore.

Che dire della risposta del governo all’aumento del prezzo dei carburanti (costo: più di mezzo miliardo) e, in particolare, del taglio delle accise? Ne do una valutazione dal punto di vista puramente economico. Ieri la Banca Centrale Europea ha indicato che gli interventi di sostegno all’economia, da prendere in caso di necessità, devono essere mirati e temporanei. È una prescrizione standard. Per esempio, durante la crisi energetica del 2022, anche la Commissione Europea aveva indicato gli stessi criteri, peraltro di buon senso: misure temporanee (per non appesantire i conti pubblici in via prolungata), mirate (per aiutare chi è davvero in difficoltà) e necessarie (per riservare le risorse a quando sono davvero urgenti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Prezzi e sconti, il paradosso della benzina: analisi della misura del governo sulle accise, punto per punto

Articoli correlati

Prezzi e sconti, il paradosso della benzina: la misura sulle accise, punto per puntoChe dire della risposta del governo all’aumento del prezzo dei carburanti (costo: più di mezzo miliardo) e, in particolare, del taglio delle accise?...

Il governo e il «fronte economico»: «Valutiamo l'introduzione delle accise mobili per frenare i prezzi della benzina»«Siamo al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione».

Contenuti e approfondimenti su Prezzi e sconti il paradosso della...

Temi più discussi: Prezzi e sconti, il paradosso della benzina: analisi della misura del governo sulle accise, punto per punto; Scope elettriche lavapavimenti di marca a prezzi folli: Dreame e Tineco con sconti enormi, da 149€ a modelli top quasi dimezzati; È il giorno giusto per comprare una CPU AMD: prezzi incredibili tra sconti, coupon e cashback; Gasolio, sconto del 13,4 per cento ma solo da oggi.

La guerra e il boom dei prezzi. Su benzina e diesel sconti ridotti: In Umbria solo 13 cent al litroL’Unione consumatori: Il taglio secondo quanto stabilito dal governo deve essere di 25 centesimi. Nella nostra regione per un pieno da 50 litri si dovrebbero risparmiare 12 euro. Riduzione dimezzat ... msn.com

Carburanti, sconti e code: un centinaio i distributori che non hanno aggiornato i prezzi. Presi d'assalto i distributori meno costosi, controlli della FinanzaTREVISO - Guardia di Finanza al lavoro per monitorare l'applicazione dei tagli annunciati dal Governo al prezzo del carburante. Oltre un centinaio distributori in tutta la provincia, ... ilgazzettino.it

Il decreto carburanti, approvato dal governo e in vigore dal 19 marzo, riduce temporaneamente le accise su benzina, diesel e Gpl, abbassando i prezzi alla pompa. Il costo dell’intervento, superiore a 500 milioni di euro, viene però finanziato anche con tagli ai facebook

Crisi Iran, la Iata avverte: l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile” x.com