Sconfitte trionfi e partite epiche Emozioni azzurre

Tra il 1966 e il 1975, la nazionale di calcio italiana ha vissuto un decennio ricco di momenti intensi, tra vittorie, sconfitte e partite che sono rimaste nella memoria dei tifosi. In questo periodo sono avvenuti trionfi importanti e momenti di delusione, mentre le gare hanno suscitato emozioni forti tra gli appassionati. La squadra ha saputo regalare agli italiani momenti di gioia e di sofferenza che ancora oggi vengono ricordati.

Gioia e sofferenza. La nazionale di calcio regala emozioni agli italiani nel decennio fra il 1966 e il 1975. Il 19 luglio ’66, la squadra di Edmondo Fabbri arriva all’appuntamento dei mondiali in Inghilterra dopo un ciclo di vittorie e con le solite polemiche sulle convocazioni. L’infortunio di Giacomo Bulgarelli lascia l’Italia in dieci. Al 42’ Pak Doo trafigge il portiere Albertosi. Nel secondo tempo gli azzurri si riversano in avanti: inutilmente. Sarà una storica umiliazione. Il riscatto arriva agli europei del 1968 in Italia. Valcareggi e i suoi, costretti a un 1-1 in finale con la Jugoslavia e alla ripetizione del match, vincono per 2-0 a Roma il 10 giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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