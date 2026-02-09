LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 9 febbraio in DIRETTA | Vinatzer si scioglie epiche le azzurre dell’hockey!

Questa mattina, la giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con alcune notizie importanti. Vinatzer si è sciolto e ha lasciato la competizione, mentre le atlete italiane dell’hockey hanno regalato un’epica prestazione. I tifosi sono già in fibrillazione, pronti a seguire passo dopo passo le gare che si svolgono in questi momenti. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, tra emozioni e sorprese.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 9 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

