Qualificazioni mondiale Italia ko contro la Svezia | azzurre sconfitte nella prima gara del girone

La Nazionale italiana femminile di calcio ha perso la prima partita delle qualificazioni al Mondiale del 2027 contro la Svezia. La partita si è giocata in casa e si è conclusa con una sconfitta per le azzurre. Entrambe le squadre hanno affrontato la gara con intensità, ma alla fine è stata la formazione svedese a prevalere sul campo.

Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria finisce 1-0. Il prossimo impegno sarà sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca Inizia con una sconfitta casalinga il percorso della Nazionale italiana femminile di calcio nella prima partita delle qualificazioni al mondiale femminile del 2027. Allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, in un match valido per il gruppo 1 della Lega A, le azzurre di mister Andrea Soncin cedono per 1-0 alla Svezia. A decidere la partita il gol di Angeldal al 22'. Nel secondo tempo le azzurre trovano anche il palo con Bonansea, ma non riescono a pareggiare. Il prossimo impegno sarà sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testaInizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla... Hockey ghiaccio femminile, la classifica del girone dell’Italia: azzurre in testa con la Svezia!L’Italia ha offerto una prestazione maiuscola all’esordio nel torneo di hockey ghiaccio femminile nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano... Una raccolta di contenuti su Qualificazioni mondiale Temi più discussi: Niang show, Gran Bretagna ko 84-75: l'Italia di Banchi continua la corsa verso i Mondiali; In un Modigliani Forum soldout, l'Italia sfida la Gran Bretagna; Azzurre in partenza per Reggio Calabria: martedì allo stadio ‘Granillo’ inizia la corsa verso il Mondiale; Italia-Gran Bretagna, qualificazioni Mondiali di basket: dove vederla in tv e streaming. Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Qualificazioni Mondiali Femminili, l'Italia va ko in casa: la Svezia si impone 1-0??b??u0011?fu0017?E@,?d??? corrieredellosport.it L'Italia femminile pronta alle qualificazioni Mondiale, #Soncin: "Contro la Svezia per il sogno Brasile 2027" x.com Il secondo turno delle qualificazioni del Campionato Mondiale 2026 è ora aperto! Durata dell'evento: dal 2/3/2026 alle 6:00 all'8/3/2026 alle 5:59 (ora locale) È il momento di mostrare qual è la squadra più forte! Partecipa a un torneo a punti di 6 giorni per gu - facebook.com facebook