Scomparso da un mese nel Casertano Vincenzo trovato morto dentro un ripostiglio

Un uomo scomparso da circa un mese nel Casertano è stato trovato morto in un ripostiglio di un’abitazione in fase di ristrutturazione a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Il corpo, in stato di decomposizione avanzata, è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato della proprietà. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco durante un intervento di ricerca. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si erano perse le tracce il 18 marzo scorso. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm. I resti del giovane sono stati affidati all’istituto di medicina di Caserta per l’esame autoptico. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sessa Aurunca e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scomparso da un mese nel Casertano, Vincenzo trovato morto dentro un ripostiglio Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio Notizie correlate Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Trovato morto Giuliano Arcaleni, era scomparso da alcuni giorni; Trovato morto in un dirupo, era scomparso da oltre due giorni. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una bustaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... corriereadriatico.it Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... ilmattino.it Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta - facebook.com facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com