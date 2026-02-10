Un ragazzino di 15 anni disabile è stato fatto scendere da un autobus a Vicenza, perché senza biglietto. Il giovane aveva comunque il titolo di viaggio, ma ha detto di averlo dimenticato. L’autista ha deciso di fargli scendere, anche se il ragazzo ha cercato di spiegare di avere il biglietto. La società di trasporti ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto.

Questa volta l’episodio è accaduto a Vicenza, protagonista un ragazzo disabile di 15 anni che attendeva il bus vicino alla fermata di San Felice, nel comune di Piovene. Al momento di salire a bordo il giovane ha cercato l’abbonamento e, non trovandolo, non ha atteso l’arrivo del controllore, ma si è rivolto direttamente all’autista informandolo della dimenticanza. Il conducente l’ha però fatto scendere. La madre del 15enne ha denunciato l’accaduto al Giornale di Vicenza: “Gli è stato detto di scendere e lui è rimasto lì da solo, alla fermata del bus, sotto la pioggia. Poi ci ha chiamato con il cellulare e il nonno è andato a prenderlo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vicenza, 15enne disabile fatto scendere dal bus perché senza biglietto: la società avvia indagine

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

Un ragazzino disabile di 15 anni si è trovato a bordo di un bus a Vicenza senza il suo abbonamento, che aveva dimenticato a casa.

