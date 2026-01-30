Fatto scendere dal bus a 11 anni perché senza biglietto | torna a casa a piedi mentre nevica Indaga la Procura

Un ragazzino di 11 anni è rimasto a piedi sotto la neve dopo essere stato fatto scendere dal bus perché senza biglietto. La vicenda si è svolta a Belluno, dove il bambino ha deciso di tornare a casa a piedi percorrendo circa 6 km, mentre le condizioni climatiche erano avverse. La Procura sta ora indagando sulla gestione dell’accaduto.

A Belluno un 11enne ha camminato per 6 km sotto la neve perché fatto scendere dal bus per un biglietto non valido. La famiglia ha sporto querela e la Procura indaga, mentre il governatore Stefani condanna l’accaduto definendolo un fatto grave. Secondo quanto riportato dal Gazzettino di Belluno, un bambino di 11 anni avrebbe dovuto percorrere a piedi oltre 6 chilometri lungo la statale 51 Alemagna, mentre nevicava e con temperature che sarebbero scese fino a 3 gradi sotto zero. L’episodio, avvenuto tra San Vito e Vodo di Cadore, è al centro di una querela per abbandono di minore: l’autista dell’autobus, stando alla ricostruzione, avrebbe costretto il giovane a scendere dal mezzo a causa di un’irregolarità nel titolo di viaggio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bambino fatto scendere dal bus. La mamma: «Ha camminato 6 km sotto la neve, quando è arrivato a casa era in ipotermia»BELLUNO - Ieri il bambino di 11 anni lasciato a terra dall'autista perché sprovvisto del biglietto olimpico da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina, è tornato ... ilmattino.it

Bambino fatto scendere dal bus: i 6 km a piedi, il biglietto a 10 euro, l'autista sospeso e l'inchiesta. Dolomitibus: rammarico. La vicendaLa Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sul caso del bambino bellunese di 11 anni, costretto a percorrere oltre 6 chilometri a piedi, sotto la neve, sul far della sera e con ... ilmessaggero.it

Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista La società di trasporti avvia le verifiche interne. Dopo la denuncia della famiglia indaga anche la procura di Belluno (Fonte: Estratto dell'articolo di Pierangelo Sapegn facebook

