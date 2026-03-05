Sciopero dei trasporti a Napoli bus a rischio | orari e fasce di garanzia

Venerdì 6 marzo, a Napoli, si terrà uno sciopero dei trasporti indetto da diverse sigle sindacali tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal. L’azione di protesta prevede una sospensione di 4 ore dei servizi di trasporto di superficie a partire dalle 8 del mattino. Durante questa fascia oraria, potrebbero verificarsi disagi e riduzioni nei servizi di autobus.

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato un'azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto di superficie Anm informa che per venerdì 6 marzo le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato un'azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto di superficie dalle ore 8.30 alle 12.30. Linee di superficie (tram, bus, filobus): le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

