Lo sciopero degli autotrasportatori è stato interrotto improvvisamente dopo che un camionista è stato investito e ha perso la vita mentre allestiva un presidio di protesta sull’autostrada A1, nel Casertano. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di blocco stradale, provocando la sospensione delle manifestazioni e scatenando una forte reazione tra i partecipanti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Lo sciopero dell’autotrasporto si ferma all’improvviso per una tragedia: un camionista è stato investito e ucciso mentre stava allestendo un presidio di protesta sull’ autostrada A1, nel Casertano. La decisione è arrivata poche ore dopo: Trasportounito ha annunciato la sospensione immediata del fermo nazionale, proclamato solo dalla mezzanotte precedente. Una scelta maturata “ in segno di lutto ”. Questo sciopero dei tir di 144 ore era stato indetto dalla mezzanotte di lunedì 20 aprile a sabato 25 aprile. Sciopero dei tir sospeso. Il blocco dei Tir era appena iniziato e i primi presidi stavano prendendo forma quando, nelle prime ore del mattino di martedì 21 aprile una vettura ha travolto un autotrasportatore impegnato nell’organizzazione della protesta.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero autotrasportatori sospeso dopo la tragedia, camionista investito durante la protesta

Sciopero Caro Carburanti: Tragedia sull’A1, camionista ucciso durante la protesta

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