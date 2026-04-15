In arrivo lo sciopero dei mezzi | bus fermi anche a Monza

Venerdì 24 aprile si preannuncia una giornata difficile per chi utilizza i mezzi pubblici, con uno sciopero che coinvolgerà il trasporto locale. Le corse di bus saranno sospese in diverse città, tra cui Monza, dove i servizi si fermeranno completamente. La manifestazione riguarda il personale del settore, che ha deciso di incrociare le braccia per tutta la giornata. È prevista la sospensione di molte corse e possibili disagi per i pendolari.

La giornata di venerdì 24 aprile si preanuncia come un venerdì nero per la mobilità a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale. L'agitazione metterà a rischio la regolarità delle linee Atm per otto ore. È stata indetta dal sindacato Confial Trasporti ed è stata confermata ufficialmente.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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