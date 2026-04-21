Scioglimento Pagani Mariconda FdI | Ora tutti facciano una riflessione si ristabilisca clima di fiducia

Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, ha commentato lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo un momento difficile per la vita democratica della città e per la comunità. Mariconda ha invitato tutte le parti a riflettere e a lavorare per ristabilire un clima di fiducia tra le istituzioni e i cittadini. La decisione di sciogliere il Consiglio è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.