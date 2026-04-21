Scioglimento Pagani Mariconda FdI | Ora tutti facciano una riflessione si ristabilisca clima di fiducia
Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, ha commentato lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo un momento difficile per la vita democratica della città e per la comunità. Mariconda ha invitato tutte le parti a riflettere e a lavorare per ristabilire un clima di fiducia tra le istituzioni e i cittadini. La decisione di sciogliere il Consiglio è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.
Antonio Mariconda, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Pagani, esprime profondo rammarico per lo scioglimento del Consiglio comunale, definendolo “un momento particolarmente difficile per la vita democratica della città e per l’intera comunità”. "Eravamo pronti, commenta Mariconda, a.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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