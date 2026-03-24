FIRENZE – “Era giusto provarci. Il nostro obiettivo resta cambiare l’Italia e non ci tiriamo indietro. Resta il rammarico per un’occasione persa di modernizzare la Nazione, ma rispettiamo la sovranità popolare”. La pensa così il vicepresidente del consiglio regionale toscano e consigliere regionale FdI Diego Petrucci. “Il governo – dice Petrucci – ha onorato il programma elettorale rimettendo la scelta ai cittadini. Ora le prossime settimane siano di approfondimento e riflessione su cosa non ha funzionato, in particolar modo nella nostra Regione”. Vince il No. Respinta riforma Meloni-Nordio. Toscana con affluenza boom, Giani: “La democrazia non è mai scontata” Referendum giustizia, chiusi i seggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Referendum, Petrucci (Fdi): “Ora una riflessione su cosa non ha funzionato”

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