Morte Pomicino da Scotti a Casini | le reazioni del mondo politico

Il mondo politico reagisce alla scomparsa di Pomicino, ricordando i momenti condivisi con lui e Gava. Scotti e Casini esprimono le loro emozioni, evidenziando il rapporto di collaborazione e il rispetto reciproco. Le reazioni si concentrano sulle relazioni professionali e personali che hanno caratterizzato il loro percorso politico e umano. Nessuna opinione viene espressa, solo i fatti delle dichiarazioni rilasciate.

”Con Pomicino e Gava abbiamo lavorato e vissuto insieme. Paolo e Antonio erano due personaggi diversi ma nonostante le diversità, c’era sempre dialogo”. A lungo nei vertici della Dc e ministro in diversi governi tra il 1978 e il 1992, Enzo Scotti, classe ’33, ricorda così Paolo Cirino Pomicino, napoletano come lui, scomparso oggi a Roma. ”Pomicino -dice commosso Scotti all’Adnkronos- era un creativo. Non era uno che accettava di aver raggiunto un finale. Era sempre alla ricerca di un nuovo finale. Ne sento veramente il vuoto.”. “C’eravamo abituati a ritenere che Paolo fosse indistruttibile. Passando da un trapianto di cuore a un altro, la sua voglia di vivere e la sua passione per la politica avevano sempre vinto contro ogni debolezza del suo fisico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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