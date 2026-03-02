Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, è stato assolto in un procedimento legale. La decisione della magistratura mette fine a un lungo periodo di incertezze e tensioni, con reazioni che sono arrivate da diverse forze politiche. La sentenza chiude ufficialmente un capitolo giudiziario che ha coinvolto direttamente il primo cittadino, senza ulteriori sviluppi legali in corso.

Tempo di lettura: 5 minuti “Giustizia è fatta. Per il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti si conclude un percorso di sofferenza prima di tutto personale (LEGGI QUI) “. E’ quanto afferma la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca. “Conosco le doti morali e politiche di Pasquale Aliberti e – aggiunge Annarita Patriarca – non ho mai avuto dubbi sulla sua integrità. La soddisfazione per la sua assoluzione in questo momento è duplice e riguarda non solo la dimostrazione di una condotta senza ombre ma anche la serenità troppo a lungo sottratta a lui ed alla sua famiglia per un’accusa ingiusta ed infondata”. “Aliberti – conclude – in questi lunghi anni ha avuto la forza di non mollare e oggi, insieme con la comunità di Scafati, è stato ripagato dei sacrifici e dal dolore sopportato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assoluzione Aliberti, le reazioni del mondo politico

