Dopo quasi due decenni, Claudio Lippi torna a parlare pubblicamente. In un video su Instagram, l’ex conduttore annuncia di voler raccontare la sua verità dopo 21 anni di silenzio. La sua voce torna a farsi sentire dopo l’audio diffuso da Fabrizio Corona e la puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset.

Claudio Lippi, dopo l’audio mandato in onda da Fabrizio Corona nella puntata di Falsissimo incentrata su Mediaset, rompe il silenzio. L’ex conduttore ha deciso di aprire un account Instagram per parlare direttamente con i suoi follower. “Eccomi, sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete visto nel corso di altri appuntamenti”, esordisce Lippi nel primo video pubblicato, smentendo quindi la ricostruzione di Corona che aveva detto che era “in fin di vita anche se lui dice che non sta morendo”. Lippi spiega di aver aperto il profilo dopo “l’insistenza e il supporto” della figlia Federica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono vivo”, Claudi Lippi rompe il silenzio con un video e apre un profilo Instagram: “Dopo 21 anni, vi racconterò…”

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

Claudio Lippi torna a farsi vedere e rompe il silenzio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi rompe il silenzio: Sono vivo. Ho una lunga storia da raccontarvi. Il video; Claudio Lippi arriva su Instagram: Sono vivo e non vado in pensione; Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: Sono vivo e non sono in terapia intensiva; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste.

Claudio Lippi rassicura tutti: Sono vivo. E sbarca sui social per dire la verità (come Corona)Il conduttore ha aperto un profilo Instagram per chiarire le sue condizioni di salute e iniziare una lunga storia da raccontare ai fan: cosa ha detto ... libero.it

Claudio Lippi arriva su Instagram: Sono vivo e non vado in pensioneIl conduttore ha aperto un nuovo profilo su Instagram per recuperare il rapporto con il suo pubblico, con l’intenzione di parlare della sua storia ... dilei.it

Claudio Lippi rompe il silenzio in un video dopo le notizie circolate sulla sua salute: "Non sono..." - facebook.com facebook

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com