Schira | Tre club su Tiago Gabriel c’è anche il Milan Il retroscena sui rossoneri

Il difensore portoghese Tiago Gabriel, nato nel 2004 e attualmente in forza al Lecce, è finito al centro di voci di mercato. Secondo fonti sportive, tre club, tra cui il Milan, sarebbero interessati al suo acquisto per la prossima sessione di calciomercato estivo. La trattativa coinvolge diversi team di Serie A e si focalizza sulle possibilità di ingaggio del giovane talento.

Il primo nome sul taccuino dei rossoneri è quello di Mario Gila, classe 2000, spagnolo della Lazio. In scadenza di contratto con i capitolini il 30 giugno 2027 e tutt'altro che intenzionato a rinnovarlo, Gila potrebbe raggiungere il tecnico Massimiliano Allegri a Milanello in estate. Trattativa con la Lazio sulla base di 25 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza. Inter, Napoli e lo stesso Atlético Madrid, infatti, non hanno mai smesso di seguire il giocatore. Motivo per cui il Milan 'gioca su più tavoli', tenendosi aperte varie piste di calciomercato: una di queste, secondo il giornalista esperto del settore, Nicolò Schira, conduce a Tiago Gabriel.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira: “Tre club su Tiago Gabriel, c’è anche il Milan”. Il retroscena sui rossoneri Notizie correlate Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CMTiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che appaiono intenzionati a fare un tentativo con il Lecce per... Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce.