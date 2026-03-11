Il Napoli ha mostrato interesse per Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce nato nel 2004. La società partenopea si prepara ad affrontare il Lecce in campionato questo sabato alle 18. La cifra valutata dal club per il giocatore è di circa 25 milioni di euro.

Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce. Proprio gli azzurri affronteranno il club giallorosso questo sabato alle 18 in campionato. Scrive Nicolò Schira su Il Giornale: “Pantaleo Corvino ds del Lecce, ndr. ha colpito ancora. Nel giro di un annetto Tiago Gabriel, pagato 1,2 milioni all’Estrela Amadora, è arrivato a valere 25 volte tanto. Il gioiello del Lecce infatti è seguito con interesse dal Napoli, ma pure Milan e Juve l’hanno visionato. Occhio alla Premier: a gennaio respinta l’offerta da 22 milioni del Brentford”. Ieri, a Kiss Kiss Napoli, Corvino ha dichiarato: “ Sta dimostrando di avere grandi potenzialità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)

