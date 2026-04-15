Scontro tra auto sulla Lariana traffico in tilt | tre feriti e autobus nel caos

Questa mattina, poco dopo le 9, si è verificato un incidente tra due auto lungo la strada per Bellagio, nel comune di Faggeto Lario. L'impatto ha causato l'interruzione del traffico e ha coinvolto anche un autobus, creando disagi significativi alla circolazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, che hanno trasportato i tre feriti in ospedale. La viabilità è rimasta fortemente compromessa per diverse ore.

Mattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto Lario, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Lo scontro è avvenuto lungo la Lariana, arteria già critica nelle ore di punta, provocando lunghe.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Scontro tra auto in via Francesco Tedesco: traffico in tilt e feritiTempo di lettura: < 1 minutoUn incidente stradale si è verificato in via Francesco Tedesco, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro tra auto sulla Sp1 a Gavirate, sette persone coinvolte tra cui una bambina ma nessun ferito grave; Tignale, scontro tra una Vespa e un'auto sulla Sp38: paura per una turista tedesca; Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Scontro tra auto sulla statale della valle Vigezzo, quattro i feriti. Violento scontro tra due auto sulla Gardesana (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, traffico in tiltLIMONE. Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 15 aprile sulla Ss45 bis della Gardesana a Limone sul Garda: due auto si sono scontrate, in azione i soccorsi e traffico in tilt. L'allarme è sc ... ildolomiti.it Incidente sulla Flaminia, scontro tra tre auto. Gravi due donne, una elitrasportata in ospedaleIncidente sulla Flaminia, dove si è verificato uno scontro tra tre auto. Il sinistro stradale è avvenuto lunedì 13 aprile nella zona di Castelnuovo di Porto. Gravi due donne, una delle quali è stata ... romatoday.it La segretaria Dem alla Camera in merito allo scontro Italia-Usa dopo le parole del tycoon contro papa Leone - facebook.com facebook Se lo scontro Trump-Leone diventa pretesto per una nuova teologia politica. Domande. Di @maurizio_crippa x.com