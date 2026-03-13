Schianto frontale sulla variante di Teramo | morto un uomo traffico paralizzato

Un incidente frontale sulla statale 80 “Lotto Zero” a Teramo ha provocato un morto e un ferito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Il traffico sulla strada è stato completamente bloccato mentre le operazioni di soccorso sono proseguite.

Teramo - Tragico incidente sulla statale 80 "Lotto Zero": una vittima e un ferito. Intervento di soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale. Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio alle porte di Teramo, lungo la variante alla statale 80 conosciuta come "Lotto Zero", causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro conducente. La vittima è un uomo di 38 anni, rimasto coinvolto nello scontro frontale tra due automobili avvenuto intorno alle 13:30. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che procedeva nella direzione opposta.