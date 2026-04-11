Schianto sulla Variante Anas muore Agostino Munno | il 30enne sbalzato dalla moto dopo l’impatto

Un incidente si è verificato sulla Variante Anas coinvolgendo una moto e un altro veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 30 anni è stato sbalzato dalla moto dopo l’impatto e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.

Lo schianto sulla Variante Anas: cosa è successo. Un impatto violentissimo, poi il silenzio. È morto così Agostino Munno, 30 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, vittima di un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 11 aprile lungo la strada statale 700, la cosiddetta Variante Anas della Reggia di Caserta. Lo scontro si è verificato intorno alle 13 nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto guidata dal giovane si è scontrata con un’automobile. L’urto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Schianto sulla Variante Anas, muore Agostino Munno: il 30enne sbalzato dalla moto dopo l’impatto Incidente sulla Variante Anas a Casagiove, Agostino Munno morto a 30 anniUn motociclista di 30 anni, Agostino Munno, è deceduto a seguito di un incidente con un'auto sulla variante "della Reggia di Caserta", a Casagiove. Schianto devastante sulla Marecchiese: la moto prende fuoco dopo l'impatto, morto il centauroRimini, 13 marzo 2026 – Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Marecchiese, nel tratto riminese della...