Camion si schianta contro un pullman fermo per avaria sulla Cassanese | ferite 6 persone grave il conducente del bus

Nel pomeriggio del 21 aprile, lungo la strada Cassanese a Vignate, un camion si è scontrato con un pullman fermo a causa di un guasto. L’incidente ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui il conducente del bus, che si trova in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i coinvolti e gestire l’accaduto. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un camion ha impattato contro un pullman lungo la Cassanese nel pomeriggio del 21 aprile a Vignate (Milano). Sei persone sono rimaste ferite, il più grave è il conducente del bus.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il momento dell’incidente: camion contro un negozio a Castellammare

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