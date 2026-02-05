Judo Gli atleti del Cus Siena brillano nella gare a Lignano

Questa mattina a Lignano Sabbiadoro si sono svolte le prime gare della stagione di judo. Gli atleti del Cus Siena hanno dimostrato grinta e abilità, ottenendo ottimi risultati nel primo trofeo Italia, che conta anche per la classifica nazionale. La competizione ha visto protagonisti giovani che cercano di farsi notare e di partire col piede giusto per l’intero anno.

Si è aperta la stagione agonistica per i ragazzi della sezione judo del Cus Siena, impegnati a Lignano Sabbiadoro, nel primo trofeo Italia della stagione, valido per il punteggio della ranking list italiana. Negli Under 18, ben cinque i cussini in gara, nella categoria fino a 66 kg. Leonardo Benza ha superato facilmente per ippon il primo avversario, ma si è fermato al secondo turno con Ceretti. Andrea Giannettoni, battuto di slancio il milanese Mulas, ha ceduto il passo al testa di serie Di Gianni, vincitore finale; il cussino ha disputato un ottimo recupero, ma a sei secondi dal termine, opposto a Tosi, ha commesso una disattenzione.

