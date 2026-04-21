Scherma Campionati Nazionali | tutto pronto a Riccio il programma e come vederli

A Riccione si apprestano a partire i Campionati Nazionali di scherma, con le gare delle categorie Gold e Silver che si svolgeranno nel centro della città. L’evento attirerà atleti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a competere sui campi di gara allestiti per l’occasione. Le competizioni sono programmate nei prossimi giorni e saranno trasmesse anche in diretta streaming per chi desidera seguire l’evento da remoto.

La città di Riccione torna ad essere il centro della scherma italiana con l’imminente avvio dei Campionati Nazionali Gold e Silver. L’organizzazione, curata dalla Federazione Italiana Scherma, vedrà la partecipazione di un gruppo molto nutrito, 2451 schermidori. Sono 899 gli iscritti per le prove Gold Assoluti, 755 per i Giovani e 598 per i Cadetti, a cui si aggiungono 199 tiratori impegnati nelle gare Silver. La gestione degli spazi al PlayHall include innovazioni tecnologiche e scenografiche, con l’impiego di ledwall e sistemi di illuminazione dedicati alle fasi finali delle competizioni. Pronto un grande weekend di Scherma a San Lazzaro (federscherma.🔗 Leggi su Sportface.it

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