Scarpinato dovrebbe dimettersi Commissione antimafia al lavoro per ricostruire la verità storica Parla Russo

Un rappresentante ha dichiarato che uno dei membri di un organismo giudiziario dovrebbe dimettersi. Contestualmente, una commissione antimafia sta svolgendo indagini per ricostruire i fatti storici di un caso di interesse pubblico. Il quotidiano Il Tempo ha dedicato un approfondimento dettagliato sul tema, sottolineando l’impegno e la serietà delle inchieste in corso. Nessuna conclusione viene tracciata riguardo alle eventuali responsabilità o implicazioni.

Il lavoro portato avanti con precisione e professionalità dal quotidiano il Tempo, approfondito anche da Il Giornale, ha portato alla luce nuovi retroscena sull’inchiesta “mafia-appalti”, e i colloqui telefonici tra il senatore del movimento cinque stelle in Commissione Antimafia, Roberto Scarpinato e l’ex Pm Gioacchino Natoli. Sul caso il Secolo d’Italia ha interpellato in una intervista esclusiva, il senatore Raoul Russo, di Fratelli d’Italia componente della Commissione Antimafia. Dal caso Striano che vede coinvolto Cafiero De Raho a quello Scarpinato-Natoli scoperto da “Il Tempo” con tanto di insulti a Paolo Borsellino, alla sua famiglia e agli epiteti contro la presidente della Commissione Chiara Colosimo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Scarpinato dovrebbe dimettersi. Commissione antimafia al lavoro per ricostruire la verità storica”. Parla Russo Notizie correlate La doppia verità di Scarpinato smontata in AntimafiaIl procuratore capo di Caltanissetta Salvatore de Luca demolisce le indagini del senatore M5s sul dossier mafia-appalti sebbene fosse una delle... Scarpinato si difende: "A Natoli chiedevo di riferire una verità in commissione""Tenuto conto che gli organi di stampa dell’area di centrodestra continuano ad attaccarmi per una conversazione con Natoli, insinuando un accordo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Antimafia, Russo (FdI): dimissioni Scarpinato ineluttabili, solidarietà ai giornalisti attaccati dal M5S; Antimafia, Russo (FdI): Triste e cinico insultare i figli di Borsellino, opportuno che Scarpinato si dimetta; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: ANTIMAFIA, RUSSO (FDI): DIMISSIONI SCARPINATO INELUTTABILI, SOLIDARIETA’ AI GIORNALISTI ATTACCATI DAL M5S. “Scarpinato dovrebbe dimettersi. Commissione antimafia al lavoro per ricostruire la verità storica”. Parla Russo- facebook La memoria è importante anche quando si parla di gas (russo). Nel marzo 2022 e a fine agosto di quell’anno il prezzo al Ttf è balzato a 345€/Mwh esclusivamente per i ricatti della Russia attraverso Gazprom (oggi ha chiuso sotto i 40€) che ha ridotto flussi in x.com