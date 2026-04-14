Recentemente, le affermazioni dell’ex pubblico ministero di Palermo sono state messe in discussione durante un dibattito in commissione antimafia. Le sue dichiarazioni sono state smontate e chiarite, portando alla luce le motivazioni dietro la sua richiesta, fatta alcuni giorni fa, di sciogliere la commissione. La discussione ha coinvolto diversi membri e ha portato a una revisione delle sue posizioni espresse pubblicamente.

Il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore de Luca demolisce le indagini del senatore M5s sul dossier mafia-appalti sebbene fosse una delle concause delle stragi di Capaci e Via d'Amelio Ora è chiaro a tutti perché nei giorni scorsi l’ex Pg di Palermo Roberto Scarpinato aveva chiesto (provocatoriamente?) di sciogliere la commissione Antimafia. Voleva evitare a se stesso la figura barbina che gli ha fatto fare il procuratore capo di Palermo Salvatore De Luca, definendo le indagini antimafia del senatore M5s sul dossier mafia-appalti molto lacunose se non addirittura insabbiate. «Eppure secondo noi è una delle concause dietro le...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La doppia verità di Scarpinato smontata in Antimafia

Leggi anche: Scarpinato rivuole l'abuso d'ufficio e lo scioglimento dell'Antimafia

Antimafia, attacco di Colosimo a Scarpinato e De Raho: “Voto Sì al referendum perché loro sono per il No”. La replica dei 5S: “Vergogna, lei in foto con Ciavardini”Dal palco milanese del Teatro Parenti, giovedì, poco prima dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla kermesse di FdI per il...