La doppia verità di Scarpinato smontata in Antimafia
Recentemente, le affermazioni dell’ex pubblico ministero di Palermo sono state messe in discussione durante un dibattito in commissione antimafia. Le sue dichiarazioni sono state smontate e chiarite, portando alla luce le motivazioni dietro la sua richiesta, fatta alcuni giorni fa, di sciogliere la commissione. La discussione ha coinvolto diversi membri e ha portato a una revisione delle sue posizioni espresse pubblicamente.
Il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore de Luca demolisce le indagini del senatore M5s sul dossier mafia-appalti sebbene fosse una delle concause delle stragi di Capaci e Via d'Amelio Ora è chiaro a tutti perché nei giorni scorsi l’ex Pg di Palermo Roberto Scarpinato aveva chiesto (provocatoriamente?) di sciogliere la commissione Antimafia. Voleva evitare a se stesso la figura barbina che gli ha fatto fare il procuratore capo di Palermo Salvatore De Luca, definendo le indagini antimafia del senatore M5s sul dossier mafia-appalti molto lacunose se non addirittura insabbiate. «Eppure secondo noi è una delle concause dietro le...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Antimafia, attacco di Colosimo a Scarpinato e De Raho: “Voto Sì al referendum perché loro sono per il No”. La replica dei 5S: “Vergogna, lei in foto con Ciavardini”Dal palco milanese del Teatro Parenti, giovedì, poco prima dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla kermesse di FdI per il...