Campo nomadi nuova ordinanza Altro input del Comune a demolire una casa abusiva al Lavello

Il Comune di Lavello ha deciso di intervenire ancora sul campo nomadi. Questa volta, l’ufficio ha emesso un’ordinanza per demolire una casa costruita abusivamente. Era giugno dello scorso anno quando il Comune aveva già dato ordine di demolire 12 strutture nel campo. Ora, la nuova ordinanza si aggiunge a questa lista, puntando a riportare ordine e legalità nella zona. La casa abusiva si trova nel cuore del campo, e le forze dell’ordine stanno preparando le operazioni per far rispettare la decisione. Nessuna tolleranza per le costruzioni senza permesso, si ribad

Era giugno dello scorso anno quando da palazzo civico era partita un'ingiunzione per demolire 12 costruzioni al campo nomadi del Lavello. Un ampliamento in assenza di permessi e senza regole antisismiche. Vale a dire abitazioni abusive. Il tempo per smantellare tutto era di 90 giorni, ma poi non è stato fatto niente e i manufatti sono ancora intatti. Nel frattempo in questi giorni gli uffici tecnici del Comune hanno firmato una nuova ingiunzione di demolizione. Dopo un sopralluogo della polizia municipale al campo nomadi è stata riscontare la presenza di "una casa mobile di circa 8 metri per tre 3 su blocchetti di cemento", si legge nell'ordinanza dirigenziale a firma del dirigente Luca Amadei.

