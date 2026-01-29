Allacci abusivi e scarichi fognari irregolari Aica scopre violazioni in attività commerciali

Le squadre di Aica hanno scoperto allacci abusivi e scarichi fognari irregolari in alcuni negozi di Naro e Canicattì. Durante i controlli mirati sul territorio, hanno verificato che alcune attività commerciali non rispettano le norme sul servizio idrico, con violazioni che richiedono interventi immediati.

Controlli a Naro e Canicattì su utenze idriche e smaltimento dei reflui. Le irregolarità segnalate alle autorità competenti, verifiche in arrivo anche a Sciacca Controlli rafforzati sul territorio da parte di Aica. Nell’ambito delle attività di verifica e vigilanza sul Servizio idrico integrato, sono emerse irregolarità riguardanti alcune unità immobiliari ad uso commerciale nei Comuni di Naro e Canicattì. In particolare, durante i controlli, è stato accertato che alcune attività risultavano prive di un regolare contratto di somministrazione del servizio idrico. Le verifiche hanno inoltre evidenziato criticità legate allo smaltimento dei reflui fognari, effettuato in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dopo quindici anni, è stata revocata l’ordinanza del 2010 che vietava le autorizzazioni agli scarichi fognari in alcune zone di Cannatello e Zingarello.

