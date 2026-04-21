Scannerini FI | Tributi e Piano Giunta nel caos

Aprile si presenta come un mese complicato per la giunta del sindaco, con le ultime dichiarazioni di Forza Italia che denunciano un grave disordine riguardo ai tributi e al piano amministrativo. La situazione sembra aver portato la squadra di governo in una fase di confusione, con critiche aperte sulla gestione delle questioni finanziarie e urbanistiche. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

"Aprile sembra un mese nero per la giunta del sindaco Del Chiaro". Così l’affondo di Forza Italia Capannori tramite il consigliere Matteo Scannerini: "La gestione amministrativa appare confusa – sottolinea il capogruppo in consiglio -, segnata da scossoni politici e dal caos nei tributi locali che ha messo in ginocchio il settore commerciale, costringendo l’ente a una precipitosa e tardiva marcia indietro". Secondo Scannerini tutto ha inizio con la rimozione dell’assessore Del Carlo, alla vigilia dell’approvazione del Piano strutturale intercomunale. "L’opposizione di centrodestra ha dimostrato serietà e responsabilità, garantendo il numero legale, a fronte delle assenze nelle fila della maggioranza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scannerini (FI): "Tributi e Piano. Giunta nel caos" Notizie correlate Aggressione Ufficio Tributi Acerra: istituzioni nel caosTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Definizione agevolata dei tributi, via libera in Giunta comunaleLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera all’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali ai sensi...