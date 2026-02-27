Aggressione Ufficio Tributi Acerra | istituzioni nel caos

Una rissa si è verificata recentemente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Acerra, portando a un clima di forte tensione tra gli impiegati e i cittadini. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto, mentre le voci si susseguono tra chi chiede spiegazioni e chi cerca di mantenere la calma. La situazione resta sotto osservazione, senza che siano stati presi provvedimenti ufficiali al momento.

Acerra, lite per cartella: dipendente Ufficio Tributi aggreditoACERRA (NA), 26 febbraio 2026 – Momenti di tensione all'Ufficio Tributi di Acerra, dove un dipendente comunale è stato aggredito da un cittadino di... Acerra, furia all'Ufficio Tributi: impiegato colpito con una testata dopo lite su cartella esattorialeMomenti di tensione ieri presso l'Ufficio Tributi di Acerra, in via Marconi, dove si è verificata un'aggressione ai danni di un dipendente comunale. Acerra, M5S: Aggressione ufficio tributi, la misura è colma; ACERRA*.Ieri, i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso l'Ufficio Tributi in via Marconi per un'aggressione.; Acerra, dipendente colpito con una testata in faccia: indagini in corso. Acerra, aggressione all'Ufficio Tributi: la denuncia del Movimento 5 StelleACERRA - Il Movimento 5 Stelle di Acerra interviene con toni durissimi sull'aggressione avvenuta all'interno dell'Ufficio Tributi del Comune, un episodio Aggressione all'Ufficio Tributi di Acerra: la ... marigliano.net Furia all'Ufficio Tributi di Acerra: dipendente preso a testate per una cartella esattorialeAcerra – Una mattina di ordinaria amministrazione si è trasformata in un teatro di violenza in via Marconi. Quello che doveva essere un semplice chiarimento su una pratica burocratica è degenerato in ... cronachedellacampania.it Aggressione all'ufficio dei tributi al Comune di Acerra: basta col segreto di Pulcinella. Di Pasquale Marangio Il problema non è il nome del Consigliere comunale che, stando alle notizie giornalistiche, avrebbe aggredito un dipendente dell'ufficio tributi del Co