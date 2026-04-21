Una delle escort coinvolte in un caso legato a clienti vip ha raccontato di aver rimasto incinta dopo un rapporto con un cliente. Un’altra donna ha descritto una serata in cui ha ricevuto 400 euro, mentre un calciatore avrebbe speso circa tremila euro in un singolo appuntamento. La vicenda riguarda il rapporto tra escort e personaggi noti e si inserisce in un contesto di incontri pagati.

Milano, 21 aprile 2026 – “L'altra volta ho fatto un tavolo di un calciatore (.) Ha speso tremila e io in una serata ho fatto 400 euro ”. È una delle conversazioni tra una delle ragazze e gli organizzatori del presunto giro di prostituzione con clienti nel mondo dello sport intercettate dalla Gdf e riportate nell'ordinanza della Gip Chiara Valori, che ha disposto gli arresti domiciliari per quattro indagat i, tra cui Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, marito e moglie titolari della società di organizzazione di eventi Ma. De. Milano. Il cachet. “Se faccio un tavolo, tutto quello che spende prendo il 10%”, spiega al suo interlocutore una delle ragazze, che venivano pagate “70-100 euro a serata” oltre a una percentuale sugli incassi del tavolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Escort e vip, una delle ragazze era rimasta incinta dopo un rapporto con un cliente

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