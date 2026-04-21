Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano nomi cancellati | incinta una delle ragazze

Durante il lockdown a Milano, sono state coinvolte escort che avrebbero fornito servizi ai calciatori di Serie A. I nomi delle persone coinvolte sono stati cancellati dalle fonti ufficiali. Una delle ragazze coinvolte risulta essere in gravidanza. Sono stati forniti nuovi dettagli riguardo agli incontri e alle modalità con cui sarebbero avvenuti i contatti. La vicenda è al centro delle indagini in corso.

Sono emersi nuovi dettagli sul caso del presunto servizio di escort per calciatori della Serie A, ma non solo, al centro dell’indagine che vede protagonista un’agenzia di eventi milanese e che ha portato agli arresti domiciliari quattro persone. Gli incontri sarebbero avvenuti anche nel periodo del lockdown a Milano. I nomi dei giocatori coinvolti non sono noti. Incontri tra escort e calciatori di Serie A in lockdown: il racconto Non sono noti i nomi dei calciatori di Serie A Il dialogo sulla "droga della risata" Il caso della ragazza rimasta incinta Incontri tra escort e calciatori di Serie A in lockdown: il racconto L’agenzia ANSA ha...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano, nomi cancellati: incinta una delle ragazze Notizie correlate “Escort per calciatori anche durante il lockdown e i gestori tenevano la metà dei nostri soldi”. Le rivelazioni di una delle ragazzeMilano, 21 aprile 2026 – Anche “nel periodo del lockdown e di limitazione agli incontri” a causa del Covid venivano “organizzati quasi tutti i giorni... Escort per calciatori, base a Cinisello. "Lavoravamo anche nel lockdown". Una ragazza incintaLe serate nel weekend, il saldo il lunedì quando i clienti - la maggior parte calciatori di Serie A - rientravano dalle trasferte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euro; Escort di lusso nei locali della movida a Milano, decine di calciatori di serie A tra i clienti; Escort di lusso tra i tavoli della movida di Milano: sequestro da 1,2 milioni. Calciatori tra i clienti; Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A. Giro di escort a Milano, quattro arresti: Tra i clienti numerosi calciatoriIl tutto dietro la copertura di una società di organizzazione di eventi della movida, i militari della fiamme gialle hanno dato esecuzione anche a un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro ... tuttosport.com Il 'servizio dopopartita’ per i giocatori di Milan e Inter e i calciatori in trasferta a San Siro: escort 18enni e sballo invisibile all’antidopingL’indagine partita dalla denuncia di una ragazza uscita dal giro. Due manager agli arresti domiciliari: Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, giro d’affari da 1,2 milioni di euro. Un ... ilgiorno.it Escort per i calciatori di Serie A, spuntano giocatori di Inter e Milan facebook Escort a Milano, oscurati nomi calciatori e pilota di Formula Uno: "Incontri organizzati anche durante il lockdown, una ragazza è rimasta incinta" x.com