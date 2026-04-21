Una giovane donna di 23 anni ha raccontato di aver lavorato come escort per alcuni calciatori di Serie A, coinvolgendo anche atleti di Inter e Milan. Secondo il suo racconto, gli incontri si sono svolti regolarmente, anche durante il lockdown, con serate dedicate a incontri intimi e a momenti di svago. Spuntano dettagli su eventi mondani frequentati da giocatori di alto livello, anche in periodi di restrizioni legate alla pandemia.

Agli eventi mondani con servizio di escort non si rinunciava mai. Anche «nel periodo del lockdown a causa del Covid venivano organizzati quasi tutti i giorni eventi di questo tipo e le ragazze avevano rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti». Sono passaggi del racconto di una delle giovani prostitute che, il 23 agosto 2024, ha deciso di denunciare Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, finiti ieri agli arresti domiciliari, anche per associazione a delinquere, assieme ad altre due persone. Avrebbero gestito, attraverso la Ma.De Milano, un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, con pacchetto «all inclusive» del dopopartita: serate in locali a cinque stelle della movida milanese, escort e a volte «sniffate» di gas esilarante.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Escort per i calciatori di Serie A, il racconto di una 23enne: «Anche durante il lockdown serate di sesso e gas esilarante». Spuntano giocatori di Inter e Milan

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