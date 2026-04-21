Un’indagine della Procura di Milano ha portato alla luce un sistema organizzato dall’agenzia MA, coinvolgendo settanta calciatori e tracciando movimenti di circa 450 mila euro. L’inchiesta riguarda uno scandalo che coinvolge incontri con escort e transazioni finanziarie legate a queste attività. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità di coloro che avrebbero partecipato o facilitato l’organizzazione degli eventi.

Un’indagine condotta dalla Procura di Milano ha messo in luce un sistema di eventi organizzati dall’agenzia MA.DE. MILANO, coinvolgendo almeno settanta calciatori tra cui esponenti di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. L’inchiesta per associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Deborah Ronchi, Emanuele Buttini, Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga, con i movimenti finanziari che evidenziano oltre 450mila euro versati da professionisti dello sport verso conti riconducibili agli indagati. I flussi finanziari e i conti monitorati dalla Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo escort: 70 calciatori coinvolti e 450mila euro tracciati

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