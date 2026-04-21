L’amministrazione guidata dall’ex presidente ha annunciato lunedì la rimozione della segretaria al Lavoro, tramite un comunicato ufficiale della Casa Bianca. La decisione, che riguarda una figura chiave nel settore, si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno del governo. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta né sui successivi sviluppi.

L'amministrazione guidata da Donald Trump ha rimosso la segretaria al Lavoro Lori Chavez-DeRemer, la cui uscita è stata ufficializzata lunedì attraverso un comunicato della Casa Bianca. La decisione segue una serie di controversie interne riguardanti l'uso improprio di risorse pubbliche e comportamenti poco professionali all'interno del dipartimento gestito dalla cinquantottenne. Steven Cheung, responsabile della comunicazione per la presidenza, ha diffuso la notizia tramite il social network X, .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo al Lavoro: Trump rimuove la segretaria tra fondi e ombre

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