Trump rimuove Kristi Noem dal ruolo di segretaria alla Sicurezza nazionale

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di rimuovere Kristi Noem dal suo incarico di segretaria alla Sicurezza nazionale, annunciando la decisione senza specificare i motivi ufficiali. La sua nomina a quel ruolo era stata annunciata in precedenza, ma ora è stata revocata, lasciando senza incarico la donna che ricopriva quella posizione. La notizia è stata comunicata attraverso canali ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump rimuove Kristi Noem dal ruolo di capo del Dipartimento della Sicurezza Interna. Al suo posto nominato il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin. Noem sarà la nuova "Inviata Speciale per lo Scudo delle Americhe", iniziativa di Sicurezza nell'Emisfero Occidentale. "L'attuale Segretario, Kristi Noem, che ci ha servito molto bene e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà Inviato Speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova Iniziativa per la Sicurezza nell'Emisfero Occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida.