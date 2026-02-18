Fratelli d' Italia De Carlo si dimette da coordinatore regionale | Lascio un partito in salute

De Carlo ha deciso di lasciare il ruolo di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, citando una fine naturale del suo percorso. La sua decisione arriva dopo anni di impegno, durante i quali ha contribuito alla crescita del partito nella regione. L’ex coordinatore afferma di voler dedicare più tempo alle attività sul territorio e di essere ancora fedele ai valori del partito. La sua uscita segna un cambio importante nella leadership locale di Fratelli d’Italia, che si prepara a nuove sfide. La sua scelta è stata comunicata tramite un messaggio ufficiale.

Nel pomeriggio di oggi, 18, febbraio, il senatore bellunese ha inviato alla premier Giorgia Meloni la lettera con cui rinuncia all'incarico. Il big meloniano paga la deludente prova alle ultime elezioni regionali VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Centrodestra, rush finale per il candidato. Venturini attende, pressing su Zaia che nicchia La lista dei dolci tipici del Carnevale di Venezia (che sono tutti fritti!) .🔗 Leggi su Veneziatoday.it Fratelli d’Italia: Francesco Michelotti nuovo coordinatore del partito in ToscanaFratelli d’Italia ha annunciato la nomina di Francesco Michelotti come nuovo coordinatore del partito in Toscana, sostituendo Alessandro Tomasi. Sondaggi elettorali in Italia: Fratelli d’Italia si conferma primo partito, seguito da Pd e M5SSecondo le ultime rilevazioni sui sondaggi elettorali in Italia, aggiornate al 22 dicembre 2025 da SWG per TgLa7, Fratelli d’Italia si mantiene come primo partito, seguito da Pd e M5S. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fratelli d'Italia, il curioso applauso 'chiamato' da Donzelli per le telecamere; Per il Sì al referendum, Fratelli d'Italia ha speso già un milione di euro. Pubblici; Referendum giustizia: Fratelli d’Italia lancia la campagna del sì; Sardoni sui legami tra mondo Trump e fondazioni di Fratelli d’Italia: Scoperti finanziamenti. De Carlo lascia la guida di Fratelli d’Italia in Veneto. Percorso esaurito. La lettera alla MeloniSi chiude un capitolo importante per Fratelli d’Italia in Veneto. Il senatore Luca De Carlo ha annunciato oggi le dimissioni dall’incarico di coordinatore regionale del partito, ruolo che ricopriva da ... altovicentinonline.it De Carlo lascia l'incarico di coordinatore FdI del Veneto: «Esaurito il mio percorso in questo ruolo». La lettera alla MeloniLuca De Carlo lascia. Il senatore ha inviato una lettera alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nella quale rinuncia, dopo sei ... msn.com Fratelli d'Italia. . Immigrati condannati per reati gravissimi, risarciti e liberati da sentenze politiche. L’Italia merita una magistratura che applichi la legge, non l’ideologia. facebook Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) / Posts and Replies x.com