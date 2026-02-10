Anm Napoli assume altri autisti di bus contratti a tempo indeterminato | c'è l'ok del Comune

Il Comune di Napoli ha approvato ufficialmente le nuove assunzioni di autisti per l’Anm. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di prorogare la graduatoria, aprendo la strada a contratti a tempo indeterminato. Ora si aspetta solo la formalizzazione, ma le nuove assunzioni sono ormai certe.

Il Comune di Napoli dà il via libera al Cda di Anm per prorogare la graduatoria degli autisti dei bus: previste assunzioni a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Anm Napoli Il Comune assume sei bidelli a tempo indeterminato Il Comune annuncia l'assunzione di sei bidelli a tempo indeterminato, a seguito di due diverse procedure di selezione. Il comune che assume a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Anm Napoli Argomenti discussi: Trasporti Napoli, sindacati: Prorogare graduatoria operatori esercizio di Anm; ANM, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico: salvaguardare la graduatoria, finanziare il turn over, rafforzare il servizio per le sfide della città; Nordio attacca Policastro, l'Anm di Napoli al fianco del procuratore generale; Rossetti (Anm), dal ministro Nordio attacco scomposto al pg di Napoli. Napoli, l'Anm decide di assumere altri 50 autistiIn data odierna il Consiglio di amministrazione di ANM ha approvato l’assunzione di 50 nuovi autisti con il conseguente scorrimento della relativa graduatoria di merito. L’obiettivo è incrementare ... ilmattino.it Trasporti pubblici, la carica dei privati sui bus in Campania, ma a Napoli resta Anm per altri 6 anniI bus di Napoli verso l’affidamento in house ad Anm per altri 6 anni, ma c’è il nodo stipendi. Dopo 9 anni le gare regionali della gomma sono ancora aperte. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? fanpage.it Anm Napoli. . ANM con Napoli Running - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.