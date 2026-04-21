Saronno scippo in via Grossi | derubato 65enne

Un uomo di 65 anni è stato vittima di uno scippo in via Grossi a Saronno. Mentre camminava, è stato aggredito all’improvviso, spinto a terra e derubato della collanina che portava al collo. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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