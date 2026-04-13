Saronno sms truffa sulla Tari | l’allerta di Saronno Servizi

A Saronno è stata segnalata una serie di messaggi sms che avvisano i cittadini di presunti mancati pagamenti della tassa rifiuti. L’ente locale ha diffuso un avviso ufficiale dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di persone che hanno ricevuto questi messaggi sospetti. L’obiettivo è mettere in guardia i residenti da possibili tentativi di truffa legati alla Tari.

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