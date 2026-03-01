Scippo in stazione 45enne derubato della collana d’oro mentre sale sul treno

Un uomo di 45 anni è stato vittima di uno scippo in stazione mentre saliva sul treno. Tre giovani hanno avvicinato l’uomo, strappandogli la collana d’oro che indossava, e sono poi fuggiti via davanti agli occhi di coloro che si trovavano nello scalo ferroviario. L’episodio si è verificato in modo rapido e senza che ci fosse possibile intervenire.

Immediate le indagini della polizia locale di Cisterna che ha arrestato un 19enne e denunciato due coetanei. Recuperata la collana dal valore di 4mila euro Scippato in stazione mentre sale sul treno è stato derubato della collana d'oro che indossava. L'uomo di 45 anni è rimasto vittima dell'azione fulminea di tre giovai che hanno agito davanti agli occhi di quanti si trovavano in quel momento presso lo scalo ferroviario, dandosi poi alla fuga. Una fuga che però è durata poco. I fatti intorno alle 16.50 di sabato mentre la vittima, residente in città, stava per dirigersi a Roma e raggiungere la madre malata. Proprio mentre stava per salire...