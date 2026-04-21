Sarno al via la seconda edizione di Coltiviamo l’Inclusione

A Sarno è iniziata la seconda edizione di “Coltiviamo l’Inclusione”, un appuntamento che fa parte del progetto “formidAbili”. Questa iniziativa si focalizza sull’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere la loro autonomia. La manifestazione coinvolge diverse attività e viene svolta nel quadro di un percorso volto a favorire l’integrazione e la partecipazione di tutti.

“Coltiviamo l’Inclusione” giunge alla sua seconda edizione, nuovo step del progetto “formidAbili”, dedicato all’inclusione sociale e lavorativa e all’autonomia delle persone con disabilità. Ieri pomeriggio, presso l’Azienda De Filippo, insieme al sindaco Francesco Squillante, all’Amministrazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da Pozzuoli un modello di inclusione: l’azienda Tammaro tra i vincitori del bando Coltiviamo Agricoltura sociale: premiato il Vivaio Tammaro di Pozzuoli per il progetto “Coltiviamo inclusione”L’Azienda vivaistica Tammaro società agricola srl, con sede a Pozzuoli, è tra i vincitori della decima edizione del bando nazionale “Coltiviamo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: COMUNE DI SARNO. AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE COLTIVIAMO L’INCLUSIONE; Vanity Fair | Archivio Italia presenta INSIEME; Sarno. Sfida alla Corte Aragonese: viaggio nella storia al Borgo Terravecchia; Basket, la SLZ Solofra sorprende la Virtus Sarno in gara 1 dei play-off. Agropoli cade a testa alta con Castrovillari. #Religione #attesa #ordinazione Dalla vita quotidiana all’altare: Amalfi accompagna don Nicola Sarno verso il sacerdozio - facebook.com facebook