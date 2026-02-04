Agricoltura sociale | premiato il Vivaio Tammaro di Pozzuoli per il progetto Coltiviamo inclusione

Questa mattina a Pozzuoli è stato premiato il Vivaio Tammaro per il progetto “Coltiviamo inclusione”. La società agricola ha ottenuto un finanziamento di 40 mila euro con il bando nazionale dedicato all’agricoltura sociale. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme anticovid, con la partecipazione di rappresentanti locali e alcuni beneficiari del progetto. Il premio conferma l’impegno del Vivaio Tammaro nel promuovere l’inclusione sociale attraverso attività agricole.

L'Azienda vivaistica Tammaro società agricola srl, con sede a Pozzuoli, è tra i vincitori della decima edizione del bando nazionale "Coltiviamo Agricoltura Sociale", aggiudicandosi un finanziamento di 40.000 euro grazie al progetto "Vivaio sociale: coltiviamo inclusione". Il riconoscimento è stato conferito nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma, a Palazzo della Valle, alla presenza del Sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra. Il bando, promosso da Confagricoltura, Senior L'età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, rappresenta da dieci anni uno dei principali strumenti di sostegno all'agricoltura sociale in Italia, valorizzando progetti capaci di coniugare impresa agricola, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

