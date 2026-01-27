Da Pozzuoli un modello di inclusione | l’azienda Tammaro tra i vincitori del bando Coltiviamo

L'azienda Tammaro, a Pozzuoli, si distingue come esempio di inclusione nel settore agricolo. Vincitrice del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, rappresenta un modello di integrazione e sostenibilità. Questo progetto, parte dei dieci anni del bando, evidenzia l'impegno di aziende locali nel promuovere l'agricoltura sociale e l'inclusione sociale, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione delle comunità locali.

Parte da Pozzuoli uno dei progetti simbolo dei dieci anni del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. L’ azienda vivaistica Tammaro società agricola srl, realtà storica del territorio flegreo, è tra i vincitori della decima edizione ed è stata premiata oggi a Palazzo della Valle, a Roma, nel corso della cerimonia che ha celebrato il decennale dell’iniziativa promossa da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il contributo di Unioncamere.Il bando è promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

